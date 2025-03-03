Fenerbahçe 4 puanlık farkı kapatabilecek mi? Yapay zeka şampiyonu belirledi

Galatasaraylı Victor Osimhen (İHA)

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için hem çok yüksek bir performans sergilemesi hem de Galatasaray'ın birkaç maç kaybetmesi gerekiyor. Bu yüzden, Galatasaray şampiyonluğu vermez gibi görünüyor.

Tabii ki futbolda her şey mümkün, ancak şimdilik Galatasaray'ın şampiyon olacağına dair daha güçlü bir his var.