03 Mart 2025, Pazartesi
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe 4 puanlık farkı kapatabilecek mi? Yapay zeka şampiyonu belirledi

Fenerbahçe 4 puanlık farkı kapatabilecek mi? Yapay zeka şampiyonu belirledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 10:51 Güncelleme: 03.03.2025 11:03
ABONE OL
Fenerbahçe 4 puanlık farkı kapatabilecek mi? Yapay zeka şampiyonu belirledi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek puanını 61'e yükseltti ve lider Galatasaray ile olan farkı 4'e indirdi. Türkiye'de milyonlarca sporsever Fenerbahçe'nin aradaki 4 puanlık farkı kapatarak Galatasaray'ı yakalayıp şampiyon olup olamayacağını merak ediyor. Bizler de ahaber.com.tr olarak bu soruyu yapay zekaya sorduk. İşte sezon sonunda beklenen şampiyon...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 61 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısında 3-0'lık rahat bir zaferle önemli bir adım attı. (AA)Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısında 3-0'lık rahat bir zaferle önemli bir adım attı. (AA)

GALATASARAY KAYBETTİ KADIKÖY YIKILDI

Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ve Bilal Gölen üstlendi. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada maça baskılı başlayan Fenerbahçe, 9'uncu dakikada Mert Müldür ile öne geçti. Golleri üst üste bulan sarı-lacivertliler, 26'ncı dakikada Dusan Tadic ve 30'uncu dakikada Youssef En Nesyri'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi ve maç bu şekilde sona erdi. Lider Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, 61 puana yükseldi ve puan farkı 4'e düştü.

30. dakikada Youssef En Nesyri'nin attığı gol, Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla rahatlatan isim oldu. (AA)30. dakikada Youssef En Nesyri'nin attığı gol, Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla rahatlatan isim oldu. (AA)

FENERBAHÇE İÇ SAHADA 9 MAÇTIR KAZANIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 9 maçta 9 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasındaki aldığı tek puan kaybını Galatasaray karşısında yaşadı ve daha sonra 9 maçta 27 puan topladı. Fenerbahçe bu dönemde Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u mağlup etti.

İç sahada 9 maçlık galibiyet serisiyle Fenerbahçe, rakiplerini geçmeye devam ediyor. (AA)İç sahada 9 maçlık galibiyet serisiyle Fenerbahçe, rakiplerini geçmeye devam ediyor. (AA)

YENİLMEZLİK SERİSİ 18 MAÇ OLDU

Sarı-lacivertli ekip, 11 Aralık 2024'te Athletic Bilbao karşısındaki 2-0'lık mağlubiyetin ardından oynadığı 18 maçta yenilgi yüzü görmedi. Deneyimli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe, 11'i Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere son 18 maçta 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli ekip bu süreçte rakip ağlara 46 gol gönderirken, kalesinde 15 gol gördü.

Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde 18 maçtır yenilmiyor (AA)Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde 18 maçtır yenilmiyor (AA)

YAPAY ZEKAYA SORDUK: FENERBAHÇE PUAN FARKINI KAPATIP ŞAMPİYON OLABİLİR Mİ?

Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetin ardından tüm Türkiye Fenerbahçe'nin Galatasaray ile olan 4 puanlık farkı kapatarak şampiyon olup olamayacağını merak etmeye başladı.

Galatasaraylı Victor Osimhen (İHA)Galatasaraylı Victor Osimhen (İHA)

"ŞAMPİYON GALATASARAY"

Biz de ahaber.com.tr olarak bu soruyu yapay zekaya sorduk.

İşte yapay zekanın yanıtı:

Bu noktada, Galatasaray'ın 4 puanlık avantajı ve genel performansı göz önüne alındığında, Galatasaray'ın şampiyon olma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Aradaki fark küçük olsa da, bu kadar kritik bir noktada liderliği bırakma ihtimalleri düşük görünüyor.

Galatasaraylı Victor Osimhen (İHA)Galatasaraylı Victor Osimhen (İHA)

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için hem çok yüksek bir performans sergilemesi hem de Galatasaray'ın birkaç maç kaybetmesi gerekiyor. Bu yüzden, Galatasaray şampiyonluğu vermez gibi görünüyor.

Tabii ki futbolda her şey mümkün, ancak şimdilik Galatasaray'ın şampiyon olacağına dair daha güçlü bir his var.

Yazarlardan Galatasaray yönetimine çağrıYazarlardan Galatasaray yönetimine çağrı YAZARLARDAN GALATASARAY YÖNETİMİNE ÇAĞRI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe 4 puanlık farkı kapatabilecek mi? Yapay zeka şampiyonu belirledi Fenerbahçe 4 puanlık farkı kapatabilecek mi? Yapay zeka şampiyonu belirledi Fenerbahçe 4 puanlık farkı kapatabilecek mi? Yapay zeka şampiyonu belirledi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör