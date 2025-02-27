CANLI | Erzurumspor FK - İstanbulspor ZTK maçı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Erzurumspor FK ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya geliyor. İlk kupa maçında Göztepe'ye 1-0 kaybeden Erzurum ekibi, ikinci hafta maçında da Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Gaziantep deplasmanında 4-0 yenilen İstanbul temsilcisi ise Kasımpaşa maçında 2-0 kazanmayı başardı. Kupada ümitlerini devam ettirmek isteyen deplasman takımı, zorlu rakibi karşısında kazanmayı hedefliyor. İki maçlık mağlubiyetin ardından galibiyet arayan ev sahibi takım da taraftarı önünde moral arıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Erzurumspor FK: Kağan, Kırtay, G. Akkan, Salih, C. Hanalp, Crociata, M. Taş, Tasev, F. Özhan, Enes, İlkan Sever

İstanbulspor: Alp, Duhaney, Yiğit, Coly, Duhan, İsa, Dijlan, Cham, Kerem, Şeref, Emir Kaan