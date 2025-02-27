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Haberler Spor Haberleri CANLI | Erzurumspor FK - İstanbulspor ZTK maçı

CANLI | Erzurumspor FK - İstanbulspor ZTK maçı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 16:03
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CANLI | Erzurumspor FK - İstanbulspor ZTK maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu son hafta maçında Erzurumspor FK evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Karşılaşma saat 16.00'da başlarken, maçın canlı yayınını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Erzurumspor FK ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya geliyor. İlk kupa maçında Göztepe'ye 1-0 kaybeden Erzurum ekibi, ikinci hafta maçında da Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Gaziantep deplasmanında 4-0 yenilen İstanbul temsilcisi ise Kasımpaşa maçında 2-0 kazanmayı başardı. Kupada ümitlerini devam ettirmek isteyen deplasman takımı, zorlu rakibi karşısında kazanmayı hedefliyor. İki maçlık mağlubiyetin ardından galibiyet arayan ev sahibi takım da taraftarı önünde moral arıyor.

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MAÇIN 11'LERİ
Erzurumspor FK: Kağan, Kırtay, G. Akkan, Salih, C. Hanalp, Crociata, M. Taş, Tasev, F. Özhan, Enes, İlkan Sever
İstanbulspor: Alp, Duhaney, Yiğit, Coly, Duhan, İsa, Dijlan, Cham, Kerem, Şeref, Emir Kaan

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CANLI | Erzurumspor FK - İstanbulspor ZTK maçı CANLI | Erzurumspor FK - İstanbulspor ZTK maçı CANLI | Erzurumspor FK - İstanbulspor ZTK maçı
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