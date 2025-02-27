PFDK duyurdu! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından PFDK'ya sevk edilen Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi'ye verilen cezalar açıklandı.

FDK, Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç ceza verdi.

Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta tedbirli olan Mourinho, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak.

Okan Buruk ise Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta cezalı olacak.

Dursun Özbek'e 34 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verildi.

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