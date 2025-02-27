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Kasımpaşa-Göztepe maçı! ZTK'da Anadolu rüzgarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 16:08 Güncelleme: 27.02.2025 16:09
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Kasımpaşa-Göztepe maçı! ZTK’da Anadolu rüzgarı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye 3-0 ve İstanbulspor'a 2-0 mağlup olan ev sahibi takım, taraftarı önünde çıkış arıyor. Zorlu İstanbul deplasmanında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefleyen Göztepe ise Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı 1-0 yenmeyi başardı. Bir üst tura çıkmak isteyen İzmir temsilcisi, Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında alacağı sonuca göre grupları lider olarak tamamlamayı amaçlıyor.

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MAÇIN 11'LERİ

Kasımpaşa: Ege, Serhat, Yunus Emre, Taylan, Adnan, Atakan, Yaman, Yusuf, Muhammed, Sarp, Sinan

Göztepe: Lis, Nazım, Furkan, Heliton, Koray, Djalma, Doğan, Ahmed, Victor, Kuryu, Juan

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