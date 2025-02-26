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MKE Ankaragücü 1-1 Corendon Alanyaspor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.02.2025 22:33 Güncelleme: 26.02.2025 22:40
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MKE Ankaragücü 1-1 Corendon Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında MKE Ankaragücü ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bu mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken iki takım da turnuvaya veda etti. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında MKE Ankaragücü ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Ankaragücü'nün ev sahibi olduğu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

Bu karşılaşmanın ardından iki takım da turnuvaya veda etti.

Mücadelede Alanyaspor'un golü 48. dakikada Cordova'nın ayağından geldi.

Ankaragücü'nün golünü ise 66. dakikada Rotariu kaydetti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ...

MKE Ankaragücü 0-1 Corendon Alanyaspor | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLA

MKE Ankaragücü 1-1 Corendon Alanyaspor | GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLA

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MKE Ankaragücü 1-1 Corendon Alanyaspor MKE Ankaragücü 1-1 Corendon Alanyaspor MKE Ankaragücü 1-1 Corendon Alanyaspor
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