İskenderunspor çeyrek finalde! Fatih Karagümrük’ü mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.Turkuvaz Medya'nın yayınclığını üstlendiği A Grubu 3. hafta maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile İskenderunspor karşı karşıya geldi.

İskenderunspor rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün golünü 50. dakikada Muhammed Mert kaydetti.

İskenderunspor'da ise 5. dakikada Ulaş Zengin ve 7. dakikada Erdem Can Polat attı. Deplasman ekibi bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. HAFTA PROGRAMI

27 ŞUBAT PERŞEMBE

16.00-Erzurumspor FK - İstanbulspor

16.00-Gaziantep FK - Fenerbahçe

16.00-Kasımpaşa - Göztepe

19.00-Eyüpspor - Başakşehir

19.00-Galatasaray - Konyaspor