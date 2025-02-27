Fenerbahçe çeyrek finalde! Gaziantep FK'yı farklı mağlup etti
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, grup aşamasının son maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı lacivertliler ilk 27 dakikada skoru 3-0'a getirdi. Fenerbahçe Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşırken 3 puana 4 golle ulaştı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca (2), Youssef En-Nesyri ve Filip Kostic kaydetti.
Turnuvaya grup aşamasından başlayan Jose Mourinho'un öğrencileri ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederken, ikinci maçında Erzurumspor FK'yı 5-0 yendi. Bugün de Gaziantep ekibini 4-1'lik skorla geçen Fenerbahçe tur atladı.
Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi 6 Mart Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Sarı-lacivertliler seri başı olarak katılacağı kura çekiminde eşleşmeyi evinde oynayacak ve bu turdaki karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre yapılacak.
İŞTE İLK 11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Semih, Ertuğrul, Daubin, Sorescu, Ogün, Kozlowski, Husic, Lungoyi, Boateng
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Yusuf, Skriniar, Oğuz, Osayi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri
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