Fenerbahçe çeyrek finalde! Gaziantep FK’yı farklı mağlup etti

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Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi 6 Mart Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Sarı-lacivertliler seri başı olarak katılacağı kura çekiminde eşleşmeyi evinde oynayacak ve bu turdaki karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Semih, Ertuğrul, Daubin, Sorescu, Ogün, Kozlowski, Husic, Lungoyi, Boateng

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Yusuf, Skriniar, Oğuz, Osayi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri