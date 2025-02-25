Türkiye Kupası’nda Bodrumspor çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Net Global Sivasspor, sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk etti. Mücadelede kazanan taraf, 1-0'lık skorla deplasman ekibi Sipay Bodrum FK oldu.

TUR BRAZAO İLE GELDİ

Sipay Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü, 38. dakikada Pedro Brazao kaydetti. Bu gol, maçın tek golü olurken konuk ekip sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

LİDER OLARAK ÜST TURDA! SİVASSPOR ELENDİ

Bu sonucun ardından Sipay Bodrum FK, puanını 7'ye yükselterek D Grubu'nu lider tamamladı ve çeyrek finale adını yazdırdı. Net Global Sivasspor ise 0 puanda kalarak grup sonuncusu oldu ve turnuvaya veda etti.

SİVASSPOR 0-1 BODRUM FK | MAÇIN GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ