Kocaelispor’a ZTK’da galibiyet yetmedi! Kırklarelispor 1 - 3 Kocaelispor MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarının son haftasında Kocaelispor deplasmanda Kırklarelispor'un konuğu oldu. Yeşil-siyahlılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmasına rağmen kupada bir üst tura yükselemedi ve turnuvaya veda etti.

MAÇIN GOLLERİ



Kırklarelispor 0 - 1 Kocaelispor TIKLA İZLE

Kırklarelispor 0 - 2 Kocaelispor TIKLA İZLE

Kırklarelispor 0 - 3 Kocaelispor TIKLA İZLE

Kırklarelispor 1 - 3 Kocaelispor TIKLA İZLE

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