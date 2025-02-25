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Haberler Spor Haberleri Kocaelispor'a ZTK'da galibiyet yetmedi! Kırklarelispor 1 - 3 Kocaelispor MAÇ SONUCU

Kocaelispor'a ZTK'da galibiyet yetmedi! Kırklarelispor 1 - 3 Kocaelispor MAÇ SONUCU

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 15:05 Güncelleme: 25.02.2025 16:58
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Kocaelispor’a ZTK’da galibiyet yetmedi! Kırklarelispor 1 - 3 Kocaelispor MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarının son haftasında Kocaelispor deplasmanda Kırklarelispor'un konuğu oldu. Yeşil-siyahlılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmasına rağmen kupada bir üst tura yükselemedi ve turnuvaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarının son haftasında Kocaelispor deplasmanda Kırklarelispor'un konuğu oldu. Yeşil-siyahlılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmasına rağmen kupada bir üst tura yükselemedi ve turnuvaya veda etti.

MAÇIN GOLLERİ

Kırklarelispor 0 - 1 Kocaelispor TIKLA İZLE

Kırklarelispor 0 - 2 Kocaelispor TIKLA İZLE

Kırklarelispor 0 - 3 Kocaelispor TIKLA İZLE

Kırklarelispor 1 - 3 Kocaelispor TIKLA İZLE

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Kocaelispor’a ZTK’da galibiyet yetmedi! Kırklarelispor 1 - 3 Kocaelispor MAÇ SONUCU Kocaelispor’a ZTK’da galibiyet yetmedi! Kırklarelispor 1 - 3 Kocaelispor MAÇ SONUCU Kocaelispor’a ZTK’da galibiyet yetmedi! Kırklarelispor 1 - 3 Kocaelispor MAÇ SONUCU
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