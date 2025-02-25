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İşte Süper Lig'de 28. hafta programı! TFF duyurdu

Giriş: 25.02.2025 16:13
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İşte Süper Lig’de 28. hafta programı! TFF duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 28. hafta fikstürünü açıkladı. TFF, resmi internet sitesinde yaptığı duyuruyla bu haftaki maç programını paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programını açıkladı TFF, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden duyurdu.

Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:

14 Mart Cuma

20.30 Galatasaray - Antalyaspor

15 Mart Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Kayserispor

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

20.30 Konyaspor - Beşiktaş

20.30 Başakşehir - Trabzonspor

16 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK

16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor

16.00 Göztepe - Eyüpspor

20.30 Fenerbahçe - Samsunspor

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İşte Süper Lig’de 28. hafta programı! TFF duyurdu İşte Süper Lig’de 28. hafta programı! TFF duyurdu İşte Süper Lig’de 28. hafta programı! TFF duyurdu
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