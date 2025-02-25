FIFA'dan Adana Demirspor kararı! 6 puan silme cezası verildi
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FIFA Disiplin Komitesi, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Adana Demirspor, ceza sonrası Süper Lig'de -3 puana düştü.
FIFA Disiplin Komitesi, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Adana Demirspor, ceza sonrası Süper Lig'de -3 puana düştü.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası uyguladı.
Akdeniz ekibine daha önce de 6 puan silme cezası verilmişti.