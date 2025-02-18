İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçlarının hakemleri

UEFA Avrupa Ligi Playoff rövanş maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kritik karşılaşmalarını yönetecek hakemler UEFA tarafından duyuruldu.



Galatasaray'ın 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te sahasında AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.



Aynı gün Fenerbahçe'nin saat 23.00'te deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacağı zorlu mücadelede ise İsviçreli hakem Sandro Schaerer düdük çalacak.

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