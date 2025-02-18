İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarının hakemleri
UEFA Avrupa Ligi Playoff rövanşlarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kritik maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray, 20 Şubat Perşembe günü 20.45'te AZ Alkmaar'ı ağırlayacak ve maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Fenerbahçe ise aynı gün saat 23.00'te Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak ve maçta İsviçreli hakem Sandro Schaerer düdük çalacak.
UEFA Avrupa Ligi Playoff rövanş maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kritik karşılaşmalarını yönetecek hakemler UEFA tarafından duyuruldu.
Galatasaray'ın 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te sahasında AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
Aynı gün Fenerbahçe'nin saat 23.00'te deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacağı zorlu mücadelede ise İsviçreli hakem Sandro Schaerer düdük çalacak.