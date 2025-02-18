Federico Valverde’den dev maç öncesi Arda Güler’e övgüler

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ANCELOTTİ, MANCHESTER CİTY KARŞISINDA RAHAT OLUNMAMASINI İSTEDİ

Diğer yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de ilk maçta deplasmanda 3-2 kazandıkları Manchester City'e karşı yarınki rövanşta "rahat olmamaları gerektiğinin" altını çizdi.

Ancelotti, "(İlk maçtaki galibiyet) Bu, dikkate aldığımız psikolojik bir sorundur. Birçok kez yaşanmıştır ancak düzeltilmesi de zordur. Maçı 0-0 oynayalım diyorsanız bu saçmalık, kimse size inanmaz çünkü 3-2'yi değiştiremezsiniz. Değiştirebileceğiniz şey hesaplama yapmak değil, oyunun yaklaşımıdır. Ama bir avantajınız olduğunu da unutamasınız." dedi.

Real Madrid'de sakat olan Eder Militao, Dani Carvajal ve Lucas Vazquez'in yanı sıra Antonio Rüdiger, David Alaba ve Jesus Vallejo'nun da hafif sakatlıklarından dolayı yarınki maçta ilk 11'de sahaya çıkmaları şüpheli görünüyor.