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Atletico Madrid'in yıldızından kötü haber! Koke sakatlandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.02.2025 16:48 Güncelleme: 18.02.2025 16:48
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Atletico Madrid’in yıldızından kötü haber! Koke sakatlandı

Atletico Madrid'in deneyimli orta sahası Koke, Celta Vigo maçında sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun sağ bacağında kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Koke, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 24. haftasında Celta Vigo'ya karşı oynanan maçta sakatlanan Koke'nin sağ bacağında kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili net bir bilgi verilmedi.

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Atletico Madrid’in yıldızından kötü haber! Koke sakatlandı Atletico Madrid’in yıldızından kötü haber! Koke sakatlandı Atletico Madrid’in yıldızından kötü haber! Koke sakatlandı
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