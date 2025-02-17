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Riva'da sürpriz buluşma: TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çağrı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 18:41 Güncelleme: 17.02.2025 19:01
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Riva’da sürpriz buluşma: TFF’den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye çağrı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak derbi öncesi birlik ve beraberliğe katkıda bulunulması için Riva'ya davet etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, derbi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmak için Riva'da bir araya gelmeye davet etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu | Fotoğraf: AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu | Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır.

Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir.

Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."

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Riva’da sürpriz buluşma: TFF’den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye çağrı Riva’da sürpriz buluşma: TFF’den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye çağrı Riva’da sürpriz buluşma: TFF’den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye çağrı
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