Riva'da sürpriz buluşma: TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çağrı
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak derbi öncesi birlik ve beraberliğe katkıda bulunulması için Riva'ya davet etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, derbi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmak için Riva'da bir araya gelmeye davet etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır.
Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir.
Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MEB BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir?
- Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? Deprem riski var mı? İşte diri fay hattı sorgulama ve güncel harita
- Dünya kediler günü ne zaman? 17 Şubat mı, 8 Ağustos mu? Dünya Kediler günü tarihi ve mesajları
- TÜBİTAK iş başvuru ekranı 2025 | 737 personel alımı başvuru şartları neler? İşte tüm kadrolar...
- AUZEF Kayıt Yenileme 2025: Ne zaman, nasıl, nereden yapılır?
- Miktar yükseldi: e-Devlet’ten başvurana 510 euro yatacak! Çalışan anneye destek ödemesi değişti
- Alperen Şengün oynadı mı, kaç sayı attı? NBA All Star 2025'i kim kazandı?
- Bu hafta resmen DONACAĞIZ! Altay kar fırtınası Türkiye'yi etkisi altına alacak... 17 Şubat MGM hava durumu raporu
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 17 Şubat Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?
- NASA uyardı: 2032'de o ülkelere çarpabilir! Atom bombasından 500 kat güçlü
- iPhone SE 4 ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 Türkiye'de fiyatı ne kadar olacak?
- AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman, hangi günler? Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2025