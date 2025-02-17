Alperen Şengün tarihe geçti! İşte All-Star performansı | Yeni formatta ilk All-Star
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, ABD'de düzenlenen NBA'in en iyi basketbolcularını bir araya getiren All-Star'da forma giydi. Bu sene yeni bir formatta düzenlenen All-Star'ın ilk maçında attığı 4 sayı ile takımını finale taşıyan Şengün, finalde de son dakikalarda forma şansı buldu. Shaq, Alperen Şengün için 'Türk terminatör' ifadelerini kullandı. All-Star turnuvasını Shaq'ın takımı kazanırken, Stephen Curry ise MVP (Maçın en iyisi) seçildi.
NBA'in en iyi basketbolcularını bir araya getiren All-Star oyunları bu yıl Kaliforniya'nın San Fransisco şehrinde bulunan Chase Center'da oynandı. 74'üncüsü düzenlenen All-Star oyunlarında ilk kez yeni bir format denendi.
ALPEREN 4 SAYI ATTI TAKIMI FİNALE ÇIKTI
NBA, All-Star yarı final maçında Alperen Şengün'ün de forma giydiği Chuck's Global Stars, Kenny's Young Stars'ı 41-32'lik yenerek finale yükseldi. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ilk All Star maçında 2/2 isabetle 4 sayı attı.
FİNALDE KAZANAN SHAQ'IN TAKIMI OLDU
Shaquille O'Neal'ın takımı Shaq's OGs, Alperen Şengün'ün formasını giydiği Charles Barkley'nin Chuck's Global Stars takımını 41-25 mağlup etti ve 2025 All-Star'ın kazananı oldu.
Alperen finalin son dakikasında forma giyerken kariyerinin ilk All-Star finalini takımıyla ikinci olarak tamamladı.
"TÜRK TERMİNATÖR"
NBA'in efsanevi yıldızlarından Shaquille O'Neal'ın Alperen için "Türk Terminatör" dediği anlar maça damga vurdu.
NBA'DE ALL-STAR'IN YENİ FORMATI
NBA All-Star maçını daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl yeni bir format denendi. NBA yönetimi, format değişikliğiyle All-Star maçlarına yönelik azalan ilgiyi artırmayı amaçladığı değişiklikle, All-Star'da bu sene dört takımlı ve üç maçlı bir mini turnuva düzenledi.
All-Star'da bu sene 4 takım da yarı finallerde birer maç yaptı. Birinci maçın kazananıyla ikinci maçın kazananı, final maçında karşı karşıya geldi. Maçlar süre ile değil 40 sayıya ulaşanın kazandığı formatta yapıldı.
TAKIM SEÇİMLERİ
NBA All-Star maçı için seçilen 24 oyuncu Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith tarafından üç ayrı takıma dağıtıldı. Bu üç isim ayrıca takımlarının genel menajeri (GM) olarak görev yapacak.
Dördüncü takım ise All-Star oyunları kapsamında 14 Şubat Cuma günü oynanan başka mini bir turnuvanın ardından seçildi.
Rising Stars ya da "Yükselen Yıldızlar" olarak adlandırılan etkinlikte, NBA'in en iyi birinci ve ikinci yıl oyuncuları ile NBA G League yıldızlarından oluşan dört takım bir araya geldi.
Bu mini turnuvanın kazananı C Takımı dördüncü ekip olarak All-Star'a katılma hakkı elde etti.
WNBA efsanesi Candace Parker, Candace Takımı olarak adlandırılacak dördüncü takımın GM'i olarak görev yaptı.