Alperen Şengün tarihe geçti! İşte All-Star performansı | Yeni formatta ilk All-Star

All-Star'ın MVP'si Stephen Curry oldu (AP)

TAKIM SEÇİMLERİ

NBA All-Star maçı için seçilen 24 oyuncu Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith tarafından üç ayrı takıma dağıtıldı. Bu üç isim ayrıca takımlarının genel menajeri (GM) olarak görev yapacak.

Dördüncü takım ise All-Star oyunları kapsamında 14 Şubat Cuma günü oynanan başka mini bir turnuvanın ardından seçildi.

Rising Stars ya da "Yükselen Yıldızlar" olarak adlandırılan etkinlikte, NBA'in en iyi birinci ve ikinci yıl oyuncuları ile NBA G League yıldızlarından oluşan dört takım bir araya geldi.

Bu mini turnuvanın kazananı C Takımı dördüncü ekip olarak All-Star'a katılma hakkı elde etti.

WNBA efsanesi Candace Parker, Candace Takımı olarak adlandırılacak dördüncü takımın GM'i olarak görev yaptı.