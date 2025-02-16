Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
Basketbol ING Türkiye Kupası Finali derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın karşılaştığı maçta sarı lacivertliler, siyah beyazlıları 104-81 yenerek şampiyon oldu.
Basketbol ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka Şanluurfa'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 104-81 yenerek şampiyon oldu.
Kanarya, tarihinde bu kupayı 9.kez müzesine götürme başarısını elde etti.
BAKAN BAK MAÇI TAKİP ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka karşılaşmasını takip etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da salondaki yerini alarak siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.
SALON DOLDU
Türkiye Kupası finalinde taraftarlar, maçın yapıldığı 11 Nisan Spor Salonu'nu doldurdu.
Şanlıurfa'dan ve birçok farklı illerden gelen sarı-lacivertli ve siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına final mücadelesinde destek verdi.
1. ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe 27-19 Beşiktaş
2. ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe 58-40 Beşiktaş
3. ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe 82-60 Beşiktaş
MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 104-81 Beşiktaş
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