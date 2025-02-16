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Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!

Giriş: 16.02.2025 17:59 Güncelleme: 16.02.2025 18:05
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Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe Beko!

Basketbol ING Türkiye Kupası Finali derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın karşılaştığı maçta sarı lacivertliler, siyah beyazlıları 104-81 yenerek şampiyon oldu.

Basketbol ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka Şanluurfa'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 104-81 yenerek şampiyon oldu.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe Beko!

Kanarya, tarihinde bu kupayı 9.kez müzesine götürme başarısını elde etti.

BAKAN BAK MAÇI TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka karşılaşmasını takip etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da salondaki yerini alarak siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

SALON DOLDU

Türkiye Kupası finalinde taraftarlar, maçın yapıldığı 11 Nisan Spor Salonu'nu doldurdu.

Şanlıurfa'dan ve birçok farklı illerden gelen sarı-lacivertli ve siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına final mücadelesinde destek verdi.

1. ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe 27-19 Beşiktaş

2. ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe 58-40 Beşiktaş

3. ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe 82-60 Beşiktaş

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 104-81 Beşiktaş

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Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe Beko! Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe Beko! Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
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