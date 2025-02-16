16 Şubat 2025, Pazar
Haberler Spor Haberleri All-Star smaç yarışmasında Mac McClung tarih yazdı!

All-Star smaç yarışmasında Mac McClung tarih yazdı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 12:02
ABONE OL
All-Star smaç yarışmasında Mac McClung tarih yazdı!

2025 NBA All-Star smaç yarışmasını kazanan Orlando Magic'in Gelişim Ligi oyuncusu Mac McClung, bu yarışmada üst üste 3. kez şampiyon olan ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.

ABD'nin San Francisco şehrinde bulunan Chase Center'da düzenlenen 2025 NBA All-Star organizasyonun ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları yapıldı.

Her sene merakla beklenen smaç yarışmasında Matas Buzelis (Chicago Bulls), Stephon Castle (San Antonio Spurs), Mac McClung (Osceola Magic) ve Andre Jackson Jr (Milwaukee Bucks) mücadele etti.

Fotoğraf: REUTERSFotoğraf: REUTERS

Finalde Mac McClung ile Castle karşı karşıya geldi. Bütün smaçlarından 50 puan alan McClung, şampiyon oldu. Mac McClung'un araba üzerinden yaptığı smaç etkinliğe damga vurdu. McClung, smaç yarışmasını üst üste 3. kez kazanan ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.

Tyler Herro | Fotoğraf: AFPTyler Herro | Fotoğraf: AFP

3 SAYI YARIŞMASINDA KAZANAN TYLER HERRO

Günün bir diğer beklenen etkinliği olan 3 sayı yarışmasında; Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Tyler Herro (Miami Heat), Buddy Hield (Golden State Warriors), Cameron Johnson (Brooklyn Nets), Damian Lillard (Milwaukee Bucks) ve Norman Powell (Los Angeles Clippers) yer aldı. Finalde 24 puan toplayan Herro, ilk kez 3 sayı yarışmasını kazandı.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

YETENEK YARIŞMASI CAVALİERS TAKIMI'NIN

Yetenek yarışmasında ise Donovan Mitchell - Evan Mobley (Cavaliers Takımı), Chris Paul - Victor Wembanyama (Spurs Takımı), Draymond Green - Moses Moody (Warriors Takımı) ve Zaccharie Risacher - Alex Sarr (Rooks Takımı) karşılaştı. Yarışmada Donovan Mitchell ve Evan Mobley'den oluşan Cavaliers Takımı birinci oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
All-Star smaç yarışmasında Mac McClung tarih yazdı! All-Star smaç yarışmasında Mac McClung tarih yazdı! All-Star smaç yarışmasında Mac McClung tarih yazdı!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör