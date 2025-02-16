All-Star smaç yarışmasında Mac McClung tarih yazdı!

Fotoğraf: REUTERS

Finalde Mac McClung ile Castle karşı karşıya geldi. Bütün smaçlarından 50 puan alan McClung, şampiyon oldu. Mac McClung'un araba üzerinden yaptığı smaç etkinliğe damga vurdu. McClung, smaç yarışmasını üst üste 3. kez kazanan ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.