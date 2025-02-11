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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

Giriş: 11.02.2025 18:04 Güncelleme: 11.02.2025 18:12
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu; 25, 26 ve 27. hafta maçlarının programını açıkladı.

25. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacağı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklama ve program şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.

Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır.

1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir."

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı
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