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Fatih Karagümrük Salih Dursun'u duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 15:09 Güncelleme: 11.02.2025 15:10
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Fatih Karagümrük Salih Dursun’u duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2021-2024 yılları arasında kadroda yer alan ve son olarak Sakaryaspor forması giyen Salih Dursun'u yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Sakaryaspor'dan ayrılan Salih Dursun, İstanbul temsilcisi ile anlaşma sağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2024 yılları arasında kulübümüzde oynayan deneyimli savunma oyuncusu, şimdi yeniden yuvaya dönerek takımımız için mücadele edecek. 1.88 m boyundaki savunma oyuncusu, profesyonel kariyerinde 280 maçta 48 gol ve 15 asistlik performans sergilemiştir. Salih Dursun'a tekrar hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

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Fatih Karagümrük Salih Dursun’u duyurdu Fatih Karagümrük Salih Dursun’u duyurdu Fatih Karagümrük Salih Dursun’u duyurdu

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