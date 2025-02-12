61 yaşındaki futbol adamı, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Çetin'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü görevini üstlenen Oğuz Çetin için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

(Foto: AA)

OĞUZ ÇETİN KİMDİR?

Oğuz Çetin, 15 Şubat 1963 tarihinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde doğdu. Futbola Almanya'da FC Bobingen altyapısında başladı ve ardından Türkiye'ye dönerek Sakaryaspor'un genç takımına katıldı. 1981 yılında profesyonel olan Çetin, burada Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

1988 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Çetin, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. 1991-1992 sezonunda takım kaptanlığına getirilerek sarı-lacivertli forma ile bir lig şampiyonluğu, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası ve iki Başbakanlık Kupası kazandı.

Milli takım kariyerinde de önemli bir yere sahip olan Çetin, Türkiye A Milli Takımı formasını 70 kez giydi ve 33 maçta kaptanlık yaptı. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden kadroda yer aldı.