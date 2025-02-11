11 Şubat 2025, Salı
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 12:26 Güncelleme: 11.02.2025 12:42
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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçında Fenerbahçe – Anderlecht ile AZ Alkmaar – Galatasaray karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçları 13 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Çarşamba günü Fenerbahçe, sahasında Anderlecht'i ağırlayacak. Müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic üstlenecek.

GALATASARAY MAÇINA PORTEKİZLİ HAKEM

Kulüpler bazında Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların Hollanda deplasmanında oynayacağı maçta Portekiz Futbol Federasyonundan João Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Bruno Jesus ile Luciano Maia görev alacak.

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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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