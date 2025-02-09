Murat Sancak'tan A Spor'da "Buruk küfür etti" iddiası! Jet hızında yalanlama: Gerçek dışı
Adana Demirspor Yönetim Kurulu Bşk. Murat Sancak, A Spor'da Galatasaray maçında takımını sahadan çekmesine yönelik yaptığı açıklamada, 'Adana Demirspor kimsenin arka bahçesi olmaz. Beni kimse satın alamaz. İnsan şerefi için yaşar, HTS kayıtlarına bakılsın.” ifadelerini kullandı. Sancak, sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, Yusuf Barası'ya küfür ettiğini öne sürdü. İddiaların ardından Buruk'tan Sancak'a jet hızında yanıt 'yalanlama' yapıldı.
Galatasaray maçında takımını sahadan çeken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu.
A Spor'a konuşan Sancak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Bu Galatasaray'a yapılan hareket değil.Yüzde 99 belki de bugün yenilecektik. Ancak bazı yorumları görüyorum, beni Türkiye Cumhuriyeti'nde ne Ali Koç, ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Herkes bilsin bunu. Ali Koç bana talimat verecek biri olamaz. Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar HTS kayıtlarına bakılsın. Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı.
Tiyatro oynanıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzon maçında da olsa aynısını yapardım.
Bütün spor medyasına söylüyorum. Her şeyiniz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmuş. Bütün yorumcular bir takımı tutmuş, onu koruyor. Bu bahis dünyanın başına bela. Yabancı VAR'ı getirdiler federasyon ne yapsın. Bu yapı çok güçlü. Dünyanın her yerine müdahale ediyor.
MERTENS VE OKAN BURUK'A TEPKİ
Mertens gibi oyuncuların penaltı almak için kendini yere atmaması lazım. Okan Hoca da beni konuşturmasın. Yusuf Barasi'ye küfür etme cesaretini nereden buluyor? Okan Buruk benim ağzımı açtırma."
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA!
Galatasaray cephesinden küfür iddiasına yanıt geldi. İşte Galatasaray'ın açıklaması;
"Teknik direktörümüz Okan Buruk'tan açıklama: Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim."