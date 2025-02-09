Murat Sancak'tan A Spor'da "Buruk küfür etti" iddiası! Jet hızında yalanlama: Gerçek dışı

Galatasaray maçında takımını sahadan çeken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Sancak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu Galatasaray'a yapılan hareket değil.Yüzde 99 belki de bugün yenilecektik. Ancak bazı yorumları görüyorum, beni Türkiye Cumhuriyeti'nde ne Ali Koç, ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Herkes bilsin bunu. Ali Koç bana talimat verecek biri olamaz. Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar HTS kayıtlarına bakılsın. Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı.