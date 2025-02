Emre Belözoğlu: Oyun 4-0 maç 0-0 bitti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımın performansından memnun olduğunu ifade ederek, "Oyuncular mükemmel oyuncular. Bizim takımımızın göstermiş olduğu reaksiyon, verdiğimiz uygulama çabas�� bu kadar üstün bir oyun devreye 3-0 girmemiz lazım. Oyun 4-0, maç 0-0 bitti. Futbolda bunlar var" diye konuştu.



"RAKİBE HİÇ POZİSYON VERMEDİK"



Belözoğlu, son 3 maçında 13 gol atan Başakşehir'e karşı çok iyi bir savunma yaptıklarını belirterek, "Son 3 maçta 13 gol atan bir takıma sıfır pozisyon verdik. Biz de en az 6-7 net pozisyon kaçırdık. Oyuncularımın emeğine üzülüyorum, gösterdikleri çabanın karşılığını puan olarak alamadığımız için" sözlerini sarf etti.



"KAZANMAYA İHTİYACIMIZ VAR"



Takımının başarısını oyunculara bağlayan Belözoğlu, "Böylesine enerjisi iyi, birbirini seven bir takımla çalışmak benim için büyük bir mutluluk. Oyuncularım gösterdiğimizi sahaya mükemmel bir şekilde yansıttılar. Ama skor olarak Beşiktaş maçı da, Başakşehir maçı da galibiyetle tamamlanmalıydı. Son dört sıradan uzaklaşmamız gerekiyor, bu nedenle kazanmaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.



"HER MAÇA AYRI SENARYO BELİRLİYORUZ"



Belözoğlu, her maça özel senaryolarla hazırlandıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Her maça ayrı bir senaryo belirliyoruz. Takım savunmasından hücum formasyonuna kadar dersimizi iyi çalışıyoruz. Oyuncularım uygulamada mükemmel bir performans sergiliyor."



"ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAKKINDA"



Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan olaylara da değinen Belözoğlu, "Bu sadece bu sene özelinde değil. Türk futbolunun marka değeri çok daha önceden zedelendi. Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı. Daha ne olabilir? Bu marka değeriyle ne konuşulabilir? O yüzden biz bunları çok yakınen yaşamış birisi olarak söyleyebilirim. Bence bu sene özelinde değil, çok seneden önce zaten ülkedeki futbol marka değeri kaybolmuştu" ifadelerini kullandı.



"OYUNCULARIMIN YANINDAYIM"



Belözoğlu, oyuncularına güven duyduğunu belirterek, "Hiçbir oyuncumu ayırt etmem. Hepsi benim için değerli. Onları mutlu görmek ve takıma katkı sağlamaları için elimden geleni yapıyorum. Hepsi benim arkadaşım, kardeşim, onların abisi, hocasıyım. Antalyaspor'un önceliklerini korumak, itibarını yüksek tutmak benim en büyük görevim" dedi.



"TAKIMIN MOTİVASYONU ÖNEMLİ"



Belözoğlu, oyuncuların performansının takım ruhu ile doğrudan bağlı olduğunu belirterek, "Hiçbir oyuncumun soyunma odasında ya da sahada Antalyaspor'un hak etmediği bir davranış sergilemesine izin vermem. Onların bu formanın kıymetini bilmeleri ve bu şehri daha iyi yerlere getirebilecek motivasyonda olmaları en büyük arzum" diyerek sözlerini tamamladı.