İstanbulspor zorlanmadan kazandı! İstanbulspor 2 - 0 Kasımpaşa ZTK maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor ile Kasımpaşa, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Uğur Okulları İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 32. dakikalarda Mario Krstovski kaydetti.

Uğur Okulları İstanbulspor bu sonuçla 2. maçında ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Gruptaki 2. maçından da yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa ise puanla tanışamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada İstanbulspor 1-0 öne geçti. Dağhan Erdoğan'ın Kasımpaşa ceza sahası içindeki hatalı pasını kapan Krstovski, sol çaprazdan topu ağlara gönderdi.

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18. dakikada Kasımpaşa beraberliğe yaklaştı. Sinan Alkaş ceza sahası içinde soldan topu içeri çevirdi, Emirhan Yiğit'in vuruşunda kaleciden dönen topu Dağhan Erdoğan boş kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direğe çarparak oyunun alanında kalınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



32. dakikada ev sahibi ekip skoru 2-0 yaptı. Yunus Atakaya'nın ceza sahası önünde yaptığı pas hatası sonrası topu kapan Krstovski, ceza yayı içinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

MAÇIN İKİNCİ GOLÜ İÇİN TIKLAYIN



66. dakikada Loshaj sağ kanattan ceza sahasına girerek dar açıdan şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.



76. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cham'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



86. dakikada Cham'ın sol kanattan çizgiye inerek yaptığı ortaya kale alanında Sefa Ateş müsait pozisyonda vuramadı.



Karşılaşmayı, Uğur Okulları İstanbulspor 2-0 kazandı.