Fenerbahçe Erzurumspor’u ağırlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçında Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, ikinci sınavında Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

B Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı da kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi-Samuel, İsmail, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk

Erzurumspor FK: Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşmada yardımcı hakemler Samet Çavuş ve Samet Özkul görev yaparken, dördüncü hakem olarak Mehmet Ali Özer sahada olacak.