05 Şubat 2025, Çarşamba
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Fenerbahçe Erzurumspor'u ağırlıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 18:14 Güncelleme: 05.02.2025 18:37
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Fenerbahçe Erzurumspor’u ağırlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Heyecan dolu mücadele muhtemel 11'ler belli oldu. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçında Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, ikinci sınavında Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

B Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı da kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi-Samuel, İsmail, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk

Erzurumspor FK: Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşmada yardımcı hakemler Samet Çavuş ve Samet Özkul görev yaparken, dördüncü hakem olarak Mehmet Ali Özer sahada olacak.

Fenerbahçe Erzurumspor’u ağırlıyor!

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki mücadele 5 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe Erzurumspor’u ağırlıyor! Fenerbahçe Erzurumspor’u ağırlıyor! Fenerbahçe Erzurumspor’u ağırlıyor!
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