Fenerbahçe Erzurumspor'u ağırlıyor!
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Heyecan dolu mücadele muhtemel 11'ler belli oldu. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçında Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, ikinci sınavında Erzurumspor FK'yı konuk edecek.
B Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı da kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi-Samuel, İsmail, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk
Erzurumspor FK: Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba
KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ
Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşmada yardımcı hakemler Samet Çavuş ve Samet Özkul görev yaparken, dördüncü hakem olarak Mehmet Ali Özer sahada olacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğasında asalet var: Hiç kimseyle ilgilenmeyen 3 burç
- Hurda yasası hangi araçları kapsıyor? İşte marka ve modeller
- Yumurtanın rengi besin değerini etkiliyor mu? Sarı mı, turuncu mu daha sağlıklı?
- En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! Suudi Arabistan, İngiltere... Türkiye kaçıncı sırada?
- Şişme mont nasıl yıkanır? Doğru yıkama yöntemleri ile uzun ömürlü kullanmanın sırrı
- 5 Şubat doğumlulara özel astrolojik rehber! Yeni yılınız neler getirecek?
- Geleneksel aşkın peşinde olan burçlar: Onlar eski tarzda aşka inanıyor
- Tarım ve Hayvancılık Destek Paketi Başvuru 2025 | Şartları neler, ne kadar ödenecek?
- Diploma yok, iş var! Geleceğin en kazandıran meslekleri
- Giresun'da okullar tatil mi? 5 Şubat Giresun'da bugün ve yarın okul var mı, yok mu?
- Simpsonlar yine mi bildi? 2025 kehanetleri ortaya çıktı: Yapay zeka, 3. Dünya Savaşı...
- Osmanlı’nın iz bırakan haritası: 3 kıtada 100, 300, 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti