06 Şubat 2025, Perşembe
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CANLI | Göztepe - Gaziantep FK

Giriş: 06.02.2025 20:48 Güncelleme: 06.02.2025 20:48
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CANLI | Göztepe - Gaziantep FK

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetiyor.

ASpor CANLI YAYIN

Son lig maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Gaziantep FK da İzmir deplasmanında kazanmanın yollarını arıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Haliton, İsmail, Furkan, Bokele, Nazım, Victor Hugo, Matsuki, Ahmed, Dennis, Silva

Gaziantep FK: Burak, Emre, Ertuğrul, Ömürcan, Vianna, Daubin, Furkan, Ogün, Halil, Kenan, Boateng

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında oynanacak Göztepe - Gaziantep FK maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başladı. A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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CANLI | Göztepe - Gaziantep FK CANLI | Göztepe - Gaziantep FK CANLI | Göztepe - Gaziantep FK
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