CANLI | Göztepe - Gaziantep FK
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor...
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetiyor.
Son lig maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Gaziantep FK da İzmir deplasmanında kazanmanın yollarını arıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Göztepe: Arda, Haliton, İsmail, Furkan, Bokele, Nazım, Victor Hugo, Matsuki, Ahmed, Dennis, Silva
Gaziantep FK: Burak, Emre, Ertuğrul, Ömürcan, Vianna, Daubin, Furkan, Ogün, Halil, Kenan, Boateng
GÖZTEPE - GAZİANTEP FK SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında oynanacak Göztepe - Gaziantep FK maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başladı. A Spor'da canlı yayınlanıyor.