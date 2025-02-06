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Galatasaray Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 22:25 Güncelleme: 06.02.2025 22:33
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Galatasaray Carlos Cuesta’yı kadrosuna kattı

Galatasaray, 25 yaşındaki Kolombiyalı defans oyuncusu Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte ödenecek bonservis bedeli...

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre oyuncuya:

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 Euro

2025-2026 sezonu için net 1.450.000 Euro

2026-2027 sezonu için net 1.550.000 Euro

2027-2028 sezonu için net 1.650.000 Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.

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Galatasaray Carlos Cuesta’yı kadrosuna kattı Galatasaray Carlos Cuesta’yı kadrosuna kattı Galatasaray Carlos Cuesta’yı kadrosuna kattı
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