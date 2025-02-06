Galatasaray Carlos Cuesta’yı kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre oyuncuya:

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 Euro

2025-2026 sezonu için net 1.450.000 Euro

2026-2027 sezonu için net 1.550.000 Euro

2027-2028 sezonu için net 1.650.000 Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.