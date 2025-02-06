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CANLI | Alanyaspor - Fatih Karagümrük

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 18:37 Güncelleme: 06.02.2025 18:38
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CANLI | Alanyaspor - Fatih Karagümrük

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı devam ediyor. Alanyaspor ile Fatih Karagümrük Antalya'da karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçını ahaber.com.tr'den takip izleyebilirsiniz.

Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında kozlarını paylaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçını ahaber.com.tr'den takip izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR'A YENİLDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ilk maçında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Alanyaspor, rakibine 3-0 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı. Puanı bulunmayan turuncu yeşilli ekip evinde ilk galibiyetini almak amacında.

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CANLI | Alanyaspor - Fatih Karagümrük CANLI | Alanyaspor - Fatih Karagümrük CANLI | Alanyaspor - Fatih Karagümrük
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