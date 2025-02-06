CANLI | Alanyaspor - Fatih Karagümrük
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Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı devam ediyor. Alanyaspor ile Fatih Karagümrük Antalya'da karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçını ahaber.com.tr'den takip izleyebilirsiniz.
Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında kozlarını paylaşıyor.
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçını ahaber.com.tr'den takip izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR'A YENİLDİ
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ilk maçında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Alanyaspor, rakibine 3-0 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı. Puanı bulunmayan turuncu yeşilli ekip evinde ilk galibiyetini almak amacında.