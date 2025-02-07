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LeBron James'ten 40 yaşında 42 sayı! Jordan’ın rekoruna ortak oldu

NBA’de heyecan oynanan 6 maçla devam etti. Los Angeles Lakers'ın 40 yaşındaki yıldız ismi LeBron James, takımının Golden State Warriors’ı 120-112 mağlup ettiği karşılaşmada 42 sayı atarak tarihe geçti. James, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden efsanelerden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu. James maç içerisinde 48 saniyede peş peşe üç üçlük atmayı da başardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:19
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LeBron James’ten 40 yaşında 42 sayı! Jordan’ın rekoruna ortak oldu

NBA'de 6 maç yapıldı. Lakers, konuk ettiği Warriors'ı 8 sayı farkla yendi.

Maçın en skorer oyuncusu olan LeBron James, 42 sayı, 17 ribaunt, 8 asist kaydetti. 40 yaşındaki All-Star oyuncusu, 42 sayı ile bu sezon bir maçta kaydettiği en yüksek sayıya da ulaştı.

LeBron James Jordan’ın rekoruna ortak olduLeBron James Jordan’ın rekoruna ortak oldu

JORDAN'IN REKORUNA ORTAK

James, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu.

40 yaşındaki oyuncu, bu rekoru tek başına elinde bulunduran Jordan ile birlikte bu başarıya imza atan ikinci oyuncu unvanını elde etti.

Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Alperen Şengün'ün double double performansı Houston'a yetmediAlperen Şengün'ün double double performansı Houston'a yetmedi

ŞENGÜN'ÜN DOUBLE DOUBLE PERFORMANSI HOUSTON'A YETMEDİ

Houston Rockets ise deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 127-114 mağlup oldu.

Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı 10 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ile yaptığı "double-double" galibiyet için yeterli olmadı. Rockets'ta Jalen Green ise 28 sayı kaydetti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards, 41 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

23 yaşındaki Edwards, NBA'de 1.000 kez üç sayılık basket atan en genç oyuncu oldu.

LeBron JamesLeBron James

SONUÇLAR

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 120-127

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 127-114

Denver Nuggets-Orlando Magic: 112-90

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 120-112

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 108-102

Los Angeles Clippers-Indiana Pacers: 112-119

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