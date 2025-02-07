LeBron James'ten 40 yaşında 42 sayı! Jordan’ın rekoruna ortak oldu

NBA’de heyecan oynanan 6 maçla devam etti. Los Angeles Lakers'ın 40 yaşındaki yıldız ismi LeBron James, takımının Golden State Warriors’ı 120-112 mağlup ettiği karşılaşmada 42 sayı atarak tarihe geçti. James, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden efsanelerden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu. James maç içerisinde 48 saniyede peş peşe üç üçlük atmayı da başardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:19 PAYLAŞ ABONE OL

NBA'de 6 maç yapıldı. Lakers, konuk ettiği Warriors'ı 8 sayı farkla yendi. Maçın en skorer oyuncusu olan LeBron James, 42 sayı, 17 ribaunt, 8 asist kaydetti. 40 yaşındaki All-Star oyuncusu, 42 sayı ile bu sezon bir maçta kaydettiği en yüksek sayıya da ulaştı.

LeBron James Jordan’ın rekoruna ortak oldu JORDAN'IN REKORUNA ORTAK James, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu. 40 yaşındaki oyuncu, bu rekoru tek başına elinde bulunduran Jordan ile birlikte bu başarıya imza atan ikinci oyuncu unvanını elde etti. Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.