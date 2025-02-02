Arsenal derbiyi kazandı: Manchester City farklı mağlup!

Premier Lig'de Arsenal, Manchester City'yi 5 golle geçti | Fotoğraf: AFP

Bu golle üstünlüğü ele alan "Topçular", 62. dakikada Anthony Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri'nin ağları havalandırmasıyla 5-1 gibi farklı bir sonuçla sahadan galip ayrıldı.

Londra temsilcisi, bu galibiyetle puanını 50 yaptı ve 56 puanlı lider Liverpool'u takibini sürdürdü.

Manchester City ise 41 puanda kalırken, attığı gol sayısıyla 4. sırada yer aldı.