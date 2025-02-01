Manisa FK, Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü transferde ise golcü Georgi Minchev'i kadrosuna katarken, futbolcusu Mustafa İnan ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Son olarak Ümraniyespor forması giyen Minchev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Georgi Minchev, "Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyeceğim için heyecanlıyım. Buraya başarılı olmak için geldim" dedi.

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