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Fenerbahçe duyurdu! Ognjen Mimovic imzayı attı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 23:31
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Fenerbahçe duyurdu! Ognjen Mimovic imzayı attı

Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan Ongjen Mimovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe duyurdu! Ognjen Mimovic imzayı attı Fenerbahçe duyurdu! Ognjen Mimovic imzayı attı Fenerbahçe duyurdu! Ognjen Mimovic imzayı attı
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