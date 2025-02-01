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Galatasaray'ın yıldız golcüsü İstanbul'a geldi! İcardi tedavisine Türkiye'de devam edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 20:24 Güncelleme: 01.02.2025 20:31
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Galatasaray’ın yıldız golcüsü İstanbul’a geldi! İcardi tedavisine Türkiye’de devam edecek

UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham maçında çapraz bağları koparak sezonu kapatan Arjantinli futbolcu, ülkesinde geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine Türkiye’de devam edecek. Atatürk Havalimanı’nda sevgilisi China Suarez ile birlikte görüntülenen Icardi, İstanbul’da bireysel çalışmalarını sürdürecek. Galatasaray taraftarları, sosyal medyada yıldız oyuncuya destek mesajları yağdırırken, kulüp de Icardi’nin en iyi şekilde iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber etti.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağlarının kopması sonucu sezonu kapatmıştı.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü İstanbul’a geldi! İcardi tedavisine Türkiye’de devam edecek

Ülkesinde başarılı bir ameliyat geçiren 31 yaşındaki futbolcu, tedavisinin kalan kısmını sürdürmek ve bireysel antrenmanlara başlamak üzere İstanbul'a döndü. Icardi'ye sevgilisi China Suarez de eşlik etti.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü İstanbul’a geldi! İcardi tedavisine Türkiye’de devam edecek

Kulüp doktoru Yener İnce, Icardi'nin sahalara dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti. Bu durumda, Arjantinli golcünün önümüzdeki sezon başında takıma katılması bekleniyor.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü İstanbul’a geldi! İcardi tedavisine Türkiye’de devam edecek

Icardi'nin İstanbul'a dönüşü, Galatasaray camiasında moral kaynağı oldu. Taraftarlar, yıldız oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden formasıyla sahada olmasını umut ediyor.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü İstanbul’a geldi! İcardi tedavisine Türkiye’de devam edecek

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Galatasaray’ın yıldız golcüsü İstanbul’a geldi! İcardi tedavisine Türkiye’de devam edecek Galatasaray’ın yıldız golcüsü İstanbul’a geldi! İcardi tedavisine Türkiye’de devam edecek Galatasaray’ın yıldız golcüsü İstanbul’a geldi! İcardi tedavisine Türkiye’de devam edecek
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