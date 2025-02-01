Galatasaray’ın yıldız golcüsü İstanbul’a geldi! İcardi tedavisine Türkiye’de devam edecek

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağlarının kopması sonucu sezonu kapatmıştı.

Ülkesinde başarılı bir ameliyat geçiren 31 yaşındaki futbolcu, tedavisinin kalan kısmını sürdürmek ve bireysel antrenmanlara başlamak üzere İstanbul'a döndü. Icardi'ye sevgilisi China Suarez de eşlik etti.

Kulüp doktoru Yener İnce, Icardi'nin sahalara dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti. Bu durumda, Arjantinli golcünün önümüzdeki sezon başında takıma katılması bekleniyor.

Icardi'nin İstanbul'a dönüşü, Galatasaray camiasında moral kaynağı oldu. Taraftarlar, yıldız oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden formasıyla sahada olmasını umut ediyor.