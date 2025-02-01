Galatasaray'da mutlu son! Alvaro Morata ile anlaşma sağlandı
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Galatasaray, Milan'dan Alvaro Morata ile sözleşme imzaladı. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, menajer George Gardi ve 32 yaşındaki golcü oyuncu birlikte poz verdi. İspanyol futbolcunun Türkiye'ye geleceği tarih ise belli oldu.
Sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemindeki sessizliğini İspanyol yıldız Morata ile anlaşarak bozdu.
Aslan, Milan'ın golcü oyuncusu Morata'yı sezon sonuna kadar kiraladı. 32 yaşındaki oyuncunun gece saatlerinde İstanbul'a gelip yarın da sözleşme imzalaması bekleniyor.
Morata bu sezon İtalyan ekibiyle 25 maçta forma giyerken, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, menajer George Gardi ve 32 yaşındaki golcü oyuncu birlikte poz verdi.