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Fenerbahçe'nin acı kaybı! YK Üyesi Salih Dereli hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 20:31 Güncelleme: 01.02.2025 20:34
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Fenerbahçe’nin acı kaybı! YK Üyesi Salih Dereli hayatını kaybetti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti. Dereli'nin acı haberini duyuran sarı-lacivertli ekip açıklamasında 'Mehmet Salih Dereli’ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze töreni detayları netleştiğinde paylaşılacaktır.' ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama | Ekran görüntüsü- A HaberFenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama | Ekran görüntüsü- A Haber

Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik. 2021 yılından bu yana Yönetim Kurulumuzda görev alan kulübümüzün 5213 numaralı üyesi Mehmet Salih Dereli, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nin ve Fenerium'un kurucularındandı.

Kulübümüze kıymetli hizmetleri bulunan Mehmet Salih Dereli, sağlık sorunları yaşadığı dönemde dahi yönetim kurulu üyeliğini aktif olarak sürdürmüştür. Mehmet Salih Dereli'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze töreni detayları netleştiğinde paylaşılacaktır."

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Fenerbahçe’nin acı kaybı! YK Üyesi Salih Dereli hayatını kaybetti Fenerbahçe’nin acı kaybı! YK Üyesi Salih Dereli hayatını kaybetti Fenerbahçe’nin acı kaybı! YK Üyesi Salih Dereli hayatını kaybetti
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