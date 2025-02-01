01 Şubat 2025, Cumartesi
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Bodo/Glimt Maccabi Tel Aviv maçı gelirini Gazze'ye bağışladığını duyurdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 14:22
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Bodo/Glimt Maccabi Tel Aviv maçı gelirini Gazze’ye bağışladığını duyurdu

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan iç saha maçında elde edilen tüm bilet gelirlerinin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.

Norveç ekibi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında sahasında Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları maçta elde edilen bilet gelirlerinin Gazze'ye bağışlandığını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan Bodo/Glimt sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçın tüm geliri olan 735 bin Norveç Kronu ile Gazze'de yardım çalışmalarına destek olacağız" ifadelerine yer verildi.
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