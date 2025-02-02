Fenerbahçe evinde galibiyet peşinde! İşte Çaykur Rizespor maçının muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, Rizespor'u da mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. İşte Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE 48 PUANLA İKİNCİ SIRADA
Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.
4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Lige verilen aranın ardından Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Dominik Livakovic'in durumu ise maç saatinden önce netlik kazanacak.
3 İSİM KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart sınırında. Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakacak.
MOURİNHO KULÜBEDE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübeye dönüyor. Sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamadı.
Mourinho, Çaykur Rizespor maçında yeniden takımının başında olacak.
YOUSSEF EN-NESYRİ ALEV ALDI
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Youssef En-Nesyri'de olacak. Faslı forvet, ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde fileleri havalandırırken, bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti.
Ligde ve Avrupa'da üst üste 3 maçtır gol atan En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında da takımının en önemli gol ayağı olacak.
Golcü futbolcu bu sezon 12'si ligde resmi maçlarda 17 gol sevinci yaşadı.
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