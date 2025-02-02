Fenerbahçe evinde galibiyet peşinde! İşte Çaykur Rizespor maçının muhtemel 11’i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE 48 PUANLA İKİNCİ SIRADA

Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.