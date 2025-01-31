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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurası çekildi! Devler arenasında erken final

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 14:34 Güncelleme: 31.01.2025 14:39
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Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kurası çekildi! Devler arenasında erken final

Avrupa'nın en prestijli kulüplerinin yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdıracak ekiplerin eşleşmeleri netleşti. Devler Ligi'nde erken final eşleşmesi yaşandı.

Avrupa'nın en prestijli kulüplerinin yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdıracak ekiplerin eşleşmeleri netleşti.

İşte play-off eşleşmeleri! City'nin rakibi Madrid...

Brest - PSG

Monaco - Benfica

Feyenoord - AC Milan

Juventus - PSV

Manchester City Real Madrid

Celtic - Bayern Münih

Atalanta - Club Brugge

Sporting CP -Dortmund

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Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kurası çekildi! Devler arenasında erken final Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kurası çekildi! Devler arenasında erken final Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kurası çekildi! Devler arenasında erken final
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