Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurası çekildi! Devler arenasında erken final
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Avrupa'nın en prestijli kulüplerinin yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdıracak ekiplerin eşleşmeleri netleşti. Devler Ligi'nde erken final eşleşmesi yaşandı.
Avrupa'nın en prestijli kulüplerinin yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdıracak ekiplerin eşleşmeleri netleşti.
İşte play-off eşleşmeleri! City'nin rakibi Madrid...
Brest - PSG
Monaco - Benfica
Feyenoord - AC Milan
Juventus - PSV
Manchester City Real Madrid
Celtic - Bayern Münih
Atalanta - Club Brugge
Sporting CP -Dortmund