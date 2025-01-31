31 Ocak 2025, Cuma
Haberler Spor Haberleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! UEFA'da play-off eşleşmeleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! UEFA'da play-off eşleşmeleri

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 15:21 Güncelleme: 31.01.2025 15:40
ABONE OL
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! UEFA’da play-off eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakipleri belli oldu. Kupada son 16'ya kalmak isteyen Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar olurken, Fenerbahçe ise Anderlecht ile eşleşti.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rakipleri belirlendi. Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşirken, Fenerbahçe'nin rakibi ise Belçika temsilcisi Anderlecht oldu.

Galatasaray grup aşamasının son maçında Ajax'a mağlup oldu (AFP)Galatasaray grup aşamasının son maçında Ajax'a mağlup oldu (AFP)

İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki play off eşleşmeleri
Ferencvaros - Victoria Plzen
Twente - Bodo/Glimt
Union SG - Ajax
AZ Alkmaar - Galatasaray
Porto - Roma
Fenerbahçe - Anderlecht
PAOK - Steau Bükreş
Midtjylland - Real Sociedad

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları 13-20 Şubat tarihlerinde oynanacak (A Haber arşiv)UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları 13-20 Şubat tarihlerinde oynanacak (A Haber arşiv)

MAÇ TAKVİMİ NASIL OLACAK?
AZ Alkmaar - Galatasaray eşleşmesinde ilk maç 13 Şubat Perşembe akşamı Hollanda'da oynanacak. Rövanş ise 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Fenerbahçe ise Anderlecht karşısında ilk maçta ev sahibi olacak. 13 Şubat'ta oynanacak maçın rövanşı ise 20 Şubat'te Belçika'da yapılacak.

Fenerbahçe gruptaki son maçında FC Midtjylland deplasmanından 1 puan çıkardı (AFP)Fenerbahçe gruptaki son maçında FC Midtjylland deplasmanından 1 puan çıkardı (AFP)

BİR SONRAKİ TURDA KİMLER GELECEK?
Temsilcilerimiz rakiplerini elemesi durumunda son 16 turuna kalacak. Bu turda Galatasaray Tottenham ya da Manchester United ikilisinden biri ile eşleşecek. Fenerbahçe ise bu turda Glasgow Rangers ya da Olympiakos ikilisinden biriyle oynayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! UEFA’da play-off eşleşmeleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! UEFA’da play-off eşleşmeleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! UEFA’da play-off eşleşmeleri
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör