Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! UEFA’da play-off eşleşmeleri

Fenerbahçe gruptaki son maçında FC Midtjylland deplasmanından 1 puan çıkardı (AFP)

BİR SONRAKİ TURDA KİMLER GELECEK?

Temsilcilerimiz rakiplerini elemesi durumunda son 16 turuna kalacak. Bu turda Galatasaray Tottenham ya da Manchester United ikilisinden biri ile eşleşecek. Fenerbahçe ise bu turda Glasgow Rangers ya da Olympiakos ikilisinden biriyle oynayacak.