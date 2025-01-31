Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! UEFA'da play-off eşleşmeleri
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakipleri belli oldu. Kupada son 16'ya kalmak isteyen Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar olurken, Fenerbahçe ise Anderlecht ile eşleşti.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rakipleri belirlendi. Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşirken, Fenerbahçe'nin rakibi ise Belçika temsilcisi Anderlecht oldu.
İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki play off eşleşmeleri
Ferencvaros - Victoria Plzen
Twente - Bodo/Glimt
Union SG - Ajax
AZ Alkmaar - Galatasaray
Porto - Roma
Fenerbahçe - Anderlecht
PAOK - Steau Bükreş
Midtjylland - Real Sociedad
MAÇ TAKVİMİ NASIL OLACAK?
AZ Alkmaar - Galatasaray eşleşmesinde ilk maç 13 Şubat Perşembe akşamı Hollanda'da oynanacak. Rövanş ise 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
Fenerbahçe ise Anderlecht karşısında ilk maçta ev sahibi olacak. 13 Şubat'ta oynanacak maçın rövanşı ise 20 Şubat'te Belçika'da yapılacak.
BİR SONRAKİ TURDA KİMLER GELECEK?
Temsilcilerimiz rakiplerini elemesi durumunda son 16 turuna kalacak. Bu turda Galatasaray Tottenham ya da Manchester United ikilisinden biri ile eşleşecek. Fenerbahçe ise bu turda Glasgow Rangers ya da Olympiakos ikilisinden biriyle oynayacak.
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