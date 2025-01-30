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Fenerbahçe Milan Skriniar transferini duyurdu! "Ailemize hoş geldin"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 17:38 Güncelleme: 30.01.2025 19:03
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Fenerbahçe Milan Skriniar transferini duyurdu! Ailemize hoş geldin

Fenerbahçe , Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

FENERBAHÇE MİLAN SKRİNİAR'I KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI!

Fenerbahçe , Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.

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Fenerbahçe Milan Skriniar transferini duyurdu! Ailemize hoş geldin Fenerbahçe Milan Skriniar transferini duyurdu! Ailemize hoş geldin Fenerbahçe Milan Skriniar transferini duyurdu! Ailemize hoş geldin
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