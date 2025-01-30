Fenerbahçe Milan Skriniar transferini duyurdu! "Ailemize hoş geldin"
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Fenerbahçe , Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe , Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.