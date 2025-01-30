Galatasaraylı Hakim Ziyech resmen Al-Duhail’de

Katar ekibi Al-Duhail, Galatasaray ile yollarını ayıran 31 yaşındaki Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Faslı sağ kanat oyuncusunun "kendisine gelen teklifler yerine Al Duhail'i tercih ettiği" belirtildi.

Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta sahaya çıktı.