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Galatasaraylı Hakim Ziyech resmen Al-Duhail'de

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 16:54
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Galatasaraylı Hakim Ziyech resmen Al-Duhail’de

Katar ekibi Al-Duhail, Galatasaray'dan ayrılan 31 yaşındaki Faslı futbolcu Hakim Ziyech’i transfer etti. Kulüp, Ziyech’in diğer tekliflere rağmen Al-Duhail’i seçtiğini açıkladı.

Katar ekibi Al-Duhail, Galatasaray ile yollarını ayıran 31 yaşındaki Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Faslı sağ kanat oyuncusunun "kendisine gelen teklifler yerine Al Duhail'i tercih ettiği" belirtildi.

Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta sahaya çıktı.

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Galatasaraylı Hakim Ziyech resmen Al-Duhail’de Galatasaraylı Hakim Ziyech resmen Al-Duhail’de Galatasaraylı Hakim Ziyech resmen Al-Duhail’de

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