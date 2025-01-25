Merkezefendi, Mersin'de terliyor
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Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Bahçeşehir Koleji'ne 78-72 yenilerek üst üste 6'ncı mağlubiyetini alan son sıradaki Merkezefendi Belediyesi Basket yarın deplasmanda Mersin Spor ile karşı karşıya gelecek.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak 16'ncı hafta mücadelesini Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 15 maçta 2 galibiyeti bulunan Denizli temsilcisi 16'ncı sırada, 8 galibiyeti bulunan Mersin ekibi ise 8'inci basamakta yer alıyor. Sezonun ilk haftasında Denizli'de oynanan maçı Mersin Spor, 75-65 kazanmıştı.