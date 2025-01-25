Bodrum FK sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak

Maçın bilet fiyatları VIP tribünü 3 bin, maraton bin 500, kuzey ve güney kale arkası 750, misafir tribünü ise 975 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Volkan Demirel zor bir maça çıkacaklarını ifade etti. Kazanmak için ellerinden gelen en iyi çabayı göstereceklerini belirten Volkan Demirel, "Eyüpspor iyi bir takım. Biz de iyi işler yapıyoruz. Artık mücadelemizi sonuca yansıtmalıyız" dedi.