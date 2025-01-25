Turgutlu yeni evine kavuşuyor
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3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan 7 Eylül Turgutlu 1984 yarın yeni stadındaki ilk maçında Polatlı 1926'yı konuk edecek. Yapımı 11 yıl süren 12 bin kişi kapasiteli Turgutlu Yeni Şehir Stadı saat 14.00'te başlayacak mücadeleyle kapılarını açacak. Ligde 16 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet alan 7 puanlı Turgutlu temsilcisi, 15 puanı bulunan rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Grupta 4 haftadır puan yüzü göremeyen son sıradaki Denizlispor evinde aynı saatte Bursa Nilüfer FSK karşısında çıkış arayacak. İzmir Çoruhlu FK deplasmanda zirve takipçisi Mardin 1969 ile rakip olacak.
3'üncü Grup'ta düşme hattına gerileyen Efeler 09 SFK, kendi sahasında Play-Off potasındaki Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. 2'nci Grup'ta son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alan Tire 2021 FK, zirve takipçisi Silivrispor'u ağırlayacak. Son 3 maçından beraberlik ayrılan 3'üncü sıradaki Muğlaspor deplasmanda 5'inci basamaktaki Çayelispor karşısında 3 puan arayacak. 1'inci Grup'ta üst üste 3 mağlubiyet alarak düşme potasından kurtulamayan Kuşadasıspor ise Artvin Hopaspor deplasmanında ter dökecek. Tüm müsabakalarda ilk düdük 14.00'te çalacak.