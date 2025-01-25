Turgutlu yeni evine kavuşuyor

3'üncü Grup'ta düşme hattına gerileyen Efeler 09 SFK, kendi sahasında Play-Off potasındaki Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. 2'nci Grup'ta son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alan Tire 2021 FK, zirve takipçisi Silivrispor'u ağırlayacak. Son 3 maçından beraberlik ayrılan 3'üncü sıradaki Muğlaspor deplasmanda 5'inci basamaktaki Çayelispor karşısında 3 puan arayacak. 1'inci Grup'ta üst üste 3 mağlubiyet alarak düşme potasından kurtulamayan Kuşadasıspor ise Artvin Hopaspor deplasmanında ter dökecek. Tüm müsabakalarda ilk düdük 14.00'te çalacak.