Altınordu’nun konuğu Kepezspor

İzmir ekibinde Olcay Şahan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ersan Parlatan ilk maçına çıkacak. Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Sami'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alper, Bahattin ve İlkan forma giyemeyecek. Cezası biten Kaan ise görev yapabilecek. Altınordu'da hafta içinde transfer edilen gurbetçi Ali Barak ve Alparslan Baran ile ara transfer döneminde kiralandıkları Efeler 09'da oynamadan takıma geri dönen Ege ve Furkan Emin'in kadroda yer alması bekleniyor.