Altınordu'nun konuğu Kepezspor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk maçında geçen hafta deplasmanda İnegölspor'la 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Altınordu yarın evinde Kepezspor Futbol ile karşı karşıya gelecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Ramazan Haymana düdük çalacak. Maçın biletleri 250 TL'den satılacak. Son 4 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Altınordu kazanarak moral bulmak istiyor.
İzmir ekibinde Olcay Şahan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ersan Parlatan ilk maçına çıkacak. Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Sami'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alper, Bahattin ve İlkan forma giyemeyecek. Cezası biten Kaan ise görev yapabilecek. Altınordu'da hafta içinde transfer edilen gurbetçi Ali Barak ve Alparslan Baran ile ara transfer döneminde kiralandıkları Efeler 09'da oynamadan takıma geri dönen Ege ve Furkan Emin'in kadroda yer alması bekleniyor.