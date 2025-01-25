Beşiktaş Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından taktiksel uygulamalarla sona erdi.
Beşiktaş, Antalyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya gidecek.
Beşiktaş, Antalyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya gidecek.