Borussia Dortmund’da Nuri Şahin depremi! Görevine son verildi

Almanya Bundesliga ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Bologna deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetin faturasını Nuri Şahin'e kesti. Borussia Dortmund'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, genç teknik direktörün sözleşmesi feshedildi.



BVB Spor Genel Müdürü Lars Ricken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Nuri Şahin'i ve çalışmalarını gerçekten takdir ediyoruz, uzun bir işbirliği istiyorduk ve sporda birlikte bir dönüm noktasına ulaşacağımızı sonuna kadar umuyorduk. Üst üste dört yenilgiden sonra, son dokuz maçta alınan tek galibiyet nedeniyle ve şu anda Bundesliga sıralamasında onuncu olduğumuz için, maalesef mevcut takımyıldızında sportif hedeflerimize ulaşabileceğimize olan inancımızı kaybettik. Bu karar kişisel olarak beni de üzüyor ama Bologna maçından sonra artık kaçınılmazdı. Maalesef Borussia Dortmund'un bu sezonki sportif hedeflerinin hakkını bu noktada veremedik. Nuri Şahin, "Bu özel kulübe başarılar diliyorum" dedi."



Kulüp, Werder Bremen maçına kimin teknik direktör olarak çıkacağı konusundaki kararı bir sonraki açıklamasında vereceğini belirtti.

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