Anderson Talisca transferinde mutlu son! Suudi basını duyurdu: Türkiye'ye gelecek
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Suudi basınına göre Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferinde mutlu sona yaklaştı. Sambacı, 2 gün içerisinde Fenerbahçe'ye imza atmak için Türkiye'ye gelecek.
Fenerbahçe, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca'nın transferinde sona ulaşıyor.
TALISCA TRANSFERİNDE SON AŞAMA
Sebastian Szymański'nin düşük performansının ardından Fenerbahçe yönetimi, yeni bir 10 numara arayışına girerken tüm gözler Talisca'ya çevrilmişti.
Talisca'da mali şartlar açısından zor gözüken bir transfer süreci yaşayan sarı-lacivertli ekip, yapılan toplantıların ardından son aşamaya geldi.
SUUDİ BASINI DUYURDU: TÜRKİYE'YE GELECEK
Suudi Arabistan basınından Okaz'ın haberine göre Talisca, 2 gün içerisinde Fenerbahçe'ye imza atmak için Türkiye'ye gelecek.
Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 10 maça çıkan Anderson Talisca, 6 kez gol sevinci yaşadı.