22 Ocak 2025, Çarşamba
Haberler Fenerbahçe Haberleri Anderson Talisca transferinde mutlu son! Suudi basını duyurdu: Türkiye'ye gelecek

Anderson Talisca transferinde mutlu son! Suudi basını duyurdu: Türkiye'ye gelecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 13:06
ABONE OL
Anderson Talisca transferinde mutlu son! Suudi basını duyurdu: Türkiye’ye gelecek

Suudi basınına göre Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferinde mutlu sona yaklaştı. Sambacı, 2 gün içerisinde Fenerbahçe'ye imza atmak için Türkiye'ye gelecek.

Fenerbahçe, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca'nın transferinde sona ulaşıyor.

Anderson TaliscaAnderson Talisca

TALISCA TRANSFERİNDE SON AŞAMA

Sebastian Szymański'nin düşük performansının ardından Fenerbahçe yönetimi, yeni bir 10 numara arayışına girerken tüm gözler Talisca'ya çevrilmişti.

Talisca'da mali şartlar açısından zor gözüken bir transfer süreci yaşayan sarı-lacivertli ekip, yapılan toplantıların ardından son aşamaya geldi.

Anderson TaliscaAnderson Talisca

SUUDİ BASINI DUYURDU: TÜRKİYE'YE GELECEK

Suudi Arabistan basınından Okaz'ın haberine göre Talisca, 2 gün içerisinde Fenerbahçe'ye imza atmak için Türkiye'ye gelecek.

Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 10 maça çıkan Anderson Talisca, 6 kez gol sevinci yaşadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Anderson Talisca transferinde mutlu son! Suudi basını duyurdu: Türkiye’ye gelecek Anderson Talisca transferinde mutlu son! Suudi basını duyurdu: Türkiye’ye gelecek Anderson Talisca transferinde mutlu son! Suudi basını duyurdu: Türkiye’ye gelecek

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör