Anderson Talisca transferinde mutlu son! Suudi basını duyurdu: Türkiye’ye gelecek

Anderson Talisca

TALISCA TRANSFERİNDE SON AŞAMA

Sebastian Szymański'nin düşük performansının ardından Fenerbahçe yönetimi, yeni bir 10 numara arayışına girerken tüm gözler Talisca'ya çevrilmişti.

Talisca'da mali şartlar açısından zor gözüken bir transfer süreci yaşayan sarı-lacivertli ekip, yapılan toplantıların ardından son aşamaya geldi.