Trabzonspor’da ilk transfer! Danylo Sikan imzaya geldi

İmza için Trabzon'a gelen Danylo Sikan (A Haber arşiv)

İŞTE SIKAN'IN İLK SÖZLERİ

Trabzon'a gelen Ukraynalı oyuncu havaalanında ilk yaptığı açıklamada, "Trabzonspor büyük bir takım. Hedeflerim doğrultusunda burayı tercih ettim. Taraftar da çok büyük. Arsenii Batagov ile görüştüm. Çok güzel şeyler söyledi. Çok büyük bir takım olduğundan bahsetti. Kulübün çok sayıda kupa kazandığını söyledi. Hoca ile beni hangi pozisyonda oynayacağı ile ilgili konuşacağız. Santrafor oyuncusuyum." dedi.