Trabzonspor'da ilk transfer! Danylo Sikan imzaya geldi
Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk takımından kadrosuna kattığı Ukraynalı forvet Danylo Sikan resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Trabzon'a geldi. Havaalanında ilk açıklamalarını yapan 23 yaşındaki isim, 'Trabzonspor büyük bir takım. Hedeflerim doğrultusunda burayı tercih ettim.' dedi.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Ukraynalı forvet Danylo Sikan Trabzon'a geldi. Golcü oyuncu bordo mavili kulüple 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
İŞTE SIKAN'IN İLK SÖZLERİ
Trabzon'a gelen Ukraynalı oyuncu havaalanında ilk yaptığı açıklamada, "Trabzonspor büyük bir takım. Hedeflerim doğrultusunda burayı tercih ettim. Taraftar da çok büyük. Arsenii Batagov ile görüştüm. Çok güzel şeyler söyledi. Çok büyük bir takım olduğundan bahsetti. Kulübün çok sayıda kupa kazandığını söyledi. Hoca ile beni hangi pozisyonda oynayacağı ile ilgili konuşacağız. Santrafor oyuncusuyum." dedi.
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